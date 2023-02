“Estoy contento de llegar a un equipo grande como Junior”: Federico Andueza

“No hay presión. Soy defensor, mi trabajo es defender. No vengo a solucionar ningún problema, sino a aportar mi granito de arena desde donde me lo pida el entrenador. Intentaré hacer las cosas de la mejor manera y si eso ayuda al equipo, bienvenido sea. Tomo esto como un desafío, no como presión. Soy bastante relajado. La gente me ha mostrado mucho cariño y eso es importante. Me voy a sumar al desafío grupal que hay. Confío en mí, en mi trabajo y en qué todo saldrá bien”, agregó.

El ‘Charrúa’, que llega a préstamo por un año con opción de compra desde Sarmiento de Argentina, comentó que ya llega con algo de experiencia jugando en el calor.

“El primer año que estuve en Argentina estuve en una ciudad de mucho calor. No puedo decir cómo me sentiré jugando acá, espero sentirme bien, pero ya tengo experiencia jugando en calor”, acotó el deportista.

“Tuve la oportunidad de jugar varios partidos la temporada pasada. Espero adaptarme rápido al fútbol colombiano. Cualquier jugador tiene el sueño de jugar en su Selección, pero hay que ir paso a paso y ganar está Junior y lograr títulos con este equipo grande”, añadió.

El zaguero central, de 25 años, expresó que del plantel conocía a Sebastián Viera, Carlos Bacca y Juan Fernando Quintero, pero que espera caerle “bien a todo el grupo”.

“Conocía a Viera por ser uruguayo, a Carlos Bacca y a Juan Fernando. A Quintero lo enfrenté en Argentina y hablé con él el sábado. Espero caerle bien a todo el grupo, unirme rápido y eso me ayudará a adaptarme rápido”, expresó el futbolista.

Por último, Federico le envió un mensaje a toda la hincha de Junior y agradeció el cariño que le han expresado.

“Al hincha le digo que estoy contento por llegar a la ciudad. Sentí el cariño de la gente desde el primer día. Acá van a encontrar un jugador comprometido con Junior desde el primer día”, concluyó.