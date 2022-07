“Espero que no sea el último”: Nelson Deossa

¿Cuántas veces hay que ver el gol de Nelson Deossa? No cansa, no aburre. Un indiscutible golazo. Por más que se vea una y otra vez, sigue despertando asombro y admiración. El volante caldense, de 22 años de edad, perforó la resistencia de Santa Fe y selló la victoria 2-0 con un balazo de larga distancia que Leandro Castellanos no estuvo ni cerca de evitar.

Mientras la afición todavía sigue impresionada con el ‘pepazo’, Deossa se lo tomó con calma, como si fuera un día más en la oficina.

“Contento de poder salir victorioso, la oportunidad se me dio a mí de poder marcar un gol, muy satisfecho. A pensar en el próximo partido”, dijo al final del juego, en declaraciones difundidas a través de las redes sociales del club.

El zurdo que vino de Estudiantes de la Plata (Argentina) aseguró que sintió “una sensación muy bonita al poder marcar un gol de esos, desde tan larga distancia” y aguarda lo que mismo que toda la hinchada y sus compañeros: “Espero que no sea el último”.

Deossa piensa que el triunfo ante Santa Fe, que se empezó a hacer realidad con un gol de cabeza de Carmelo Valencia, fue “muy satisfactorio” en todo sentido y una cuestión de trabajo grupal más que de inspiración individual.

“Esto es un premio colectivo, no solo mío”, concluyó.