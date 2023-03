“Todo lo malo pasa y lo bueno siempre llega”: Enrique Serje

“Gracias a Dios por ayudarme a superar esta prueba tan difícil en mi vida y por enseñarme cosas tan lindas durante el proceso. Agradezco al cuerpo médico del equipo, a mi cirujano, a mis fisioterapeutas, al médico Jerónimo Angarita, a Carlos Rolón, a Javier Fernández, a todo su equipo de trabajo y a todas aquellas personas que me ayudaron durante mi recuperación. A mi familia, a mi pareja y a mis amigos que estuvieron en este momento”, expresó el jugador.

“Este tiempo me enseñó a darme cuenta de quiénes están realmente conmigo, en las buenas y en las no tanto, porque en medio de los triunfos aparecen muchos. Y a quienes en estos momentos están pasando por una lesión grave, como lo fue la mía, quiero decirles que para Dios no hay nada imposible. Todo lo malo pasa y lo bueno siempre llega. Vamos pa’ adelante, a seguir soñando”, complementó.

Enrique Serje ya está recuperado y con las dudas y bajas que hay en el mediocampo de Junior pasa a ser una de las opciones viables de Hernán Darío Gómez para lo que resta de Liga, en la que el cuadro rojiblanco intentará clasificar a los cuadrangulares semifinales, algo que está bastante complicado hasta ahora.