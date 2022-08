“En el trámite del partido fuimos superiores”: Juan Cruz Real

“Sabíamos que el rival tenía buen remate. Nosotros fallamos en estar atentos a bloquear esos remates. El modulo no lo cambiamos. Estoy contento porque Junior vino a jugar acá como un equipo grande. La posesión fue de nosotros. Es verdad que nos faltó ser más claro y lo tenemos que resolver. No puedo decir que fue porque el rival metió nueve jugadores atrás, esas son cosas que se deben solucionar. Estoy contento porque venimos mejorando, pero no estoy contento por el resultado”, agregó.

El orientador, que sigue sin ganar como visitante en este semestre, habló de las falencias que tuvieron a lo largo del compromiso.

“Cuando uno recibe goles, por algo es. En el primer tiempo en algunas jugadas debimos haber estado más cerca de algunas pérdidas. Tuvimos que haber ajustado más el sector derecho del América. Tuvimos algunas perdidas no forzadas que le dieron la posibilidad al rival que nos atacaran. Me quedo tranquilo con la respuesta que tuvo el equipo acá. Es difícil para América ir a Barranquilla y a nosotros acá, pero me quedo conforme, aunque sí debemos seguir mejorando”, comentó el técnico.

“Estuvimos mucho en campo de América que en el nuestro. Hubo juegos anteriores que sí jugamos mal de visitante. En las estadísticas dicen que la posesión la tuvimos nosotros y que el control de juego estuvo casi siempre en nuestro lado. No pudimos traducir ese control en llegadas”, añadió.

Por último, el entrenador dio las razones de por qué cambió a prácticamente todo el equipo, diciendo que fue por un tema de “desgaste”.

“Venimos de jugar en Medellín y no quiero que se tome como una queja, pero ni 72 horas han pasado entre un juego y otro y es difícil que desde lo fisiológico es difícil que el jugador se recupere. Todos van teniendo sus oportunidades y deben aprovecharlas”, finalizó.