“Feo que nos elimine un equipo de la ‘B’”: Jhon Vélez

Por último, aseguró seguir aprendiendo al lado de sus compañeros, esperando la oportunidad de volver a ser titular.

“Uno se prepara día a día para esperar la oportunidad de ser titular. Sé que llegará. Con el tema de las expulsiones, yo tengo unos compañeros que me hablan mucho, como Didier (Moreno) y Hómer (Martínez), que juegan en mi posición. Creo que he aprendido mucho de ellos. El profe (‘Bolillo’ Gómez) me ha ido dando la confianza. Para eso estamos, para escuchar y aprender, que es lo importante”, concluyó.