¿Qué le trajo Papa Noel a Junior?... No se ilusione. No se emocione. No se frote las manos. De entrada hay que aclarar que ningún fichaje bomba surgió entre 23 y 25 de diciembre para los ‘Tiburones’.

No obstante, los rojiblancos se siguieron moviendo en la búsqueda de caras nuevas para la temporada 2023. El lateral Edwin Herrera es uno de los nombres que surgió para acompañar a Amaury Torralvo en la lucha por la banda izquierda, aunque su perfil natural es el derecho y ha jugado por ese sector también.

Herrera, dirigido por Arturo Reyes en la selección Colombia sub-23 en el Preolímpico 2020, nació en Cartagena hace 24 años.

Debutó profesionalmente en el Independiente Santa Fe y pasó por el fútbol portugués entre 2020 y 2021, más exactamente por el Famalicao.

En 2022 jugó 32 partidos con el cuadro cardenal, 29 de Liga y tres de Copa Colombia. No anotó goles. Recibió un total de cinco amonestaciones y una tarjeta roja.

Herrera, cuyo arribo no está totalmente arreglado todavía, vendría a competir con Torralvo luego de que Germán Gutiérrez, el lateral que estaba en los planes del técnico Reyes, no pasara los exámenes médicos.