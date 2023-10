Déiber Caicedo: “En mi cabeza siempre está ganar, nunca quiero perder”

“Pienso que el único camino al éxito es tener fe, creer, seguir insistiendo, no veo de otra. Este equipo merece estar en los ocho por la clase de jugadores que tiene. Podemos pelear título. Sabemos que han sido días de estrés. Los jugadores estamos sometidos a ese tipo de presión. No podemos tener errores. El tiempo se nos ha agotado. Debemos ganar sí o sí. Dependemos de nosotros”, expresó el futbolista.

Sobre su rival opinó que: “Sabemos que Cali tiene grandes jugadores, pero los que estamos en Junior también. El profe va a colocar los que mejor estuvieron en la semana. Cada uno tiene que dar lo mejor en pro del equipo y hay que enfocarnos en nuestro trabajo. Si hacemos las cosas bien vamos a neutralizara Cali. Vienen en alza, será un partido difícil”.

El futbolista aseguró que tienen que corregir los errores que vienen cometiendo.

“Los que no juegan son jugadores buenos y uno espera que marquen la diferencia. Desafortunadamente no han tenido esa confianza. El esfuerzo que hemos hecho no ha bastado para sacar los puntos. Tenemos que corregir los errores para la mejoría del equipo”.