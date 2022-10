“Vamos a hacer lo mejor con los jugadores que estén disponibles”: Comesaña

El colombo-uruguayo dijo que espera que en la última fecha todo sea justo y que no se pondrá a hablar de decisiones puntuales de los árbitros.

“A mí la vida me enseñó a evitar pensar mal en el trabajo, en la familia y los amigos. A veces a uno se le sale la cadena un poco porque uno no entiende cosas o no las termina de compartir y después uno las ve y se da cuenta que tenía razón. No quiero ponerme a hablar ahora de temas que yo no pueda hacer nada. No puedo ponerme a hablar de nadie tampoco, ni ponerme a hacer esas cosas, ya estoy muy veterano en esto”, comentó el técnico.

El orientador también habló de la importancia del encuentro entre Millonarios y Medellín, de este miércoles por la noche, sobre todo para analizar al cuadro azul, su rival en la vuelta de la final de la Copa Colombia.

“El torneo está en una circunstancia de gran expectativa para todos. En el juego entre Millonarios y DIM pueden incrementarse las posibilidades de clasificarnos, pero siempre y cuando nosotros ganemos. Si hay un resultado que nos puede favorecer, mejor, pero yo no le voy a desear el mal a nadie. Es un duelo de expectativa para nosotros, también para ver a Millonarios y cómo trata de reencontrar el camino, qué está haciendo su entrenador, con qué jugadores cuenta. Eso es bastante importante”, aseguró el estratega.

Por último, el entrenador explicó un poco por qué se demora en realizar las variantes en el partido.

“Si yo estuviese como asistente técnico y el entrenador me dijera otra cosa arriba, yo apagó el teléfono, digo que se acabó la batería. En el campo pasan muchas cosas emocionales. La gente grita cualquier cosa, pero a veces la gente no tiene idea de por qué pide los cambios. Llegó un momento del partido en el que estábamos contra la pared, con un jugador menos y fatigados, pero la gente no entiende que no es poner a (Nelson) Deossa, a (Carlos) Esparragoza u otro jugador sin tener certezas. No era meter a un muchacho joven con ilusión de hacer un montón de cosas y hace algo que no debe y ahí se hubiese acabado el partido”, apuntó Comesaña.

“Uno mira para el banco a veces, quiere hacer un movimiento y mira los jugadores que tiene. Suceden muchas cosas, se junta la emoción de la gente, la de nosotros. A veces eso se vuelve una locura, pero es la situación. Hoy en día hay mucha gente en los bancos. Hoy con el tema digital pareciera que fuera más fácil, pero es más difícil. A veces me quedo en un costado mirando asombrado. Todo el mundo quiere opinar, a veces en momentos en los que no lo han llamado a opinar. Tienen que saber cuándo me dicen algo a mí. Yo cuando mando a llamar a un jugador para entrar nadie puede decirme nada. Me gusta que cuando yo tenga una duda me ayuden a aclararla. No soy de estar mirando la televisión ni que me repitan nada en el entretiempo”, concluyó.