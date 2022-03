“No podemos darnos el lujo de regalar puntos en casa”: Carmelo Valencia

Le llegó el momento a Carmelo Valencia. O al menos es la primera vez en el semestre que tiene todo dado para arrancar como titular en el frente de ataque en la era Juan Cruz Real.

Si bien ya jugó un partido de arranque-ante Santa Fe en Bogotá- esto se dio porque en el calentamiento previo Fernando Uribe, quien iba a ser el inicialista, se lesionó, por lo que el chocoano saltó al campo para ser el delantero.

Ahora, con Miguel Borja en la selección Colombia y con el atacante pereirano con algunas molestias-que no son de gravedad- el orientador argentino optaría por colocar a Carmelo ante Deportivo Pasto, el viernes a las 4 p.m., en el Metropolitano.

“Ya ustedes me conocen. Llevo casi tres años acá en la institución muy feliz. Estas responsabilidades siempre las he tenido y las he asumido con profesionalismo. La cantidad de minutos que me den siempre trato de aprovecharla. Espero que podamos sumar los tres puntos, porque estamos en casa, estamos invictos y no podemos darnos el lujo de regalar puntos acá. Estoy muy tranquilo y espero, si tengo la oportunidad, porque no es seguro que la tenga, entregarlo todo, intentar aportarle todo a la experiencia y darlo todo para poder marcar, porque nosotros como delanteros vivimos de los goles”, comentó el atacante.

“El profe (Cruz Real) es una persona, primero, estudioso. Antes de llegar acá ya nos tenía analizados a todos, ya sabía lo que podía pedirnos a todos. Pero más que pedirme, ya yo sé en la posición en la que he estado. Más allá de que esté Miguel (Borja) o Fernando (uribe), desde que yo llegué siempre he estado en una posición en la que me ha tocado entrar y aprovechar algunos minutos que me dan y cuando no están algunos compañeros aprovechar. Lo más importante es estar siempre mentalmente y físicamente preparado, porque en Junior siempre debes estar listo, porque cuando te llegue la oportunidad debes aprovecharla, darla con toda y me siento bien preparado por si me toca este reto aprovecharla de la mejor manera”, agregó.

Sobre su actual condición, el ariete rojiblanco expresó que su clave es siempre estar “feliz” y aprovechar cada momento en el fútbol, porque según él, no sabe cuánto tiempo más le falte.

“Soy una persona bastante feliz. Cuando se es feliz, cuando uno disfruta lo que hace y más en la posición mía, porque no sé si me quedarán seis meses, un año, dos años de fútbol, pero a esta edad uno trata de aprovechar más el día a día, de saber que esto no es para siempre. Aprovecho cada minuto para mantener mi ánimo cada día. Esperemos esta alegría que uno tiene poder mostrarlo en el campo y poder brindarle una victoria a nuestra hinchada y a nosotros”, señaló el jugador.

Acerca de su rival de turno, los pastusos, por la jornada 12 de la Liga, el delantero señaló que no será fácil vencerlos.

“Siempre uno debe estar atento a lo que hacen los rivales para poder aprovechar sus falencias. Pero más de lo que hacen ellos, yo estoy más convencido de lo que nosotros tenemos. Con la capacidad de jugadores que nosotros tenemos. Con nuestra movilidad, capacidad que tenemos en los futbolistas, podemos romper cualquier sistema que pueda venir acá. No va a ser fácil, como todos los equipos que vienen acá, que se hacen fuertes en defensa. Nosotros nos preparamos bien para superar cada obstáculo que tenemos”, acotó el futbolista.

“Aquí lo más importante no es solamente mirar a Carmelo. En el tema del desgaste, yo como ‘9’ trato de tirar diagonales, no soy un jugador de aguantar, sino de jugar a la espalda de los defensas. Nos gusta jugar con gente en las bandas y hay que estar atento para que siempre que podamos ganar por fuera aprovechar la espalda a la defensa de ellos y marcar. No es nada nuevo que nosotros acá somos fuera, porque tenemos futbolistas fuertes por las bandas y eso lo vamos a explotar. Ojalá podamos celebrar tres puntos que para nosotros puedan ser bastante vitales”, añadió.

Por último, el futbolista se refirió al ambiente que hay en la ciudad por el Carnaval y lo bueno que sería que el equipo consiguiera un triunfo para la gente.

“En cuanto al tema del Carnaval y del tema de nuestra gente, acá en Barranquilla, haya o no Carnaval, siempre hay que ganar. La gente, si Junior gana van a estar doblemente felices. Ganando seguro que la gente va a estar feliz, haya o no Carnaval”, finalizó.