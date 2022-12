Carlos Sierra ya presenta exámenes médicos con Junior

“Todo va bien. Esperemos que todo salga bien. Tengo mucha ilusión por llegar al equipo, al equipo de mi tierra”, declaró el futbolista a su llegada a las pruebas médicas.

“No he hablado todavía con nadie del cuerpo médico. Vamos a esperar para ver si los paso, por eso no puedo estar hablando de más. Me motivó que estoy aquí en mi ciudad. Todo es bueno, pero hay que esperar que pasen los exámenes médicos”, añadió el jugador.

El futbolista, de 32 años, estuvo negociando varios días con el cuadro 'Tiburón' y, si bien hubo trabas por la parte económica, la realidad es que la negociación nunca se cayó y siempre se estuvo hablando.

Si el deportista culmina con éxito las pruebas médicas estará firmando entre jueves y viernes su contrato con Junior.