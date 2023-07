“No nos están saliendo las cosas”: Carlos Bacca

El porteño no marcaba desde el mes de enero, cuando le hizo un gol a Independiente Medellín. Este jueves le facturó una diana –de gran calidad- a los cucuteños, pero no alcanzó para evitar la derrota.

“Estaba con tranquilidad. Toda mi carrera desde niño siempre he marcado goles, a mí eso no me lleva al desespero. Yo me preocupo cuando no tengo ocasiones y el semestre pasado las tuve, lastimosamente no las pude concretar. Por ahí hubo dudas. Cuando tu no marcas y el equipo pierde la gente siempre dice que uno está viejo y que lo otro, pero uno sabe lo que trabaja, uno sabe lo que está en el día a día, muchos te catalogan por el partido y no saben el día a día. Lastimosamente no pudimos todos hoy. No nos están saliendo las cosas como uno quiere, pero hoy marcamos tres goles, yo me voy con esa sensación, igual el grupo. Queda un juego en casa, que, a pesar de haber ganado hoy (jueves), no se habría acabado la eliminatoria, porque enfrentamos a un gran Cúcuta que está luchando por ascender”, expresó el jugador.

El atacante dijo que sabe del trabajo de todo el grupo y por eso el entrenador Hernán Darío Gómez puede hacer varios cambios por juego, por la confianza que le tiene a todo el plantel.