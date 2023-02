“Esto no es solo de Reyes, nosotros también tenemos responsabilidad”: Bacca

“Asumimos toda la responsabilidad. Esto no es solo con Arturo, también ha pasado con Juan Cruz, con (Julio) Comesaña y ahora nuevamente con Reyes. No hemos logrado tener la regularidad que siempre hay que tener en Junior. Si hubiese marcado una sola de las ocasiones que he tenido todo hubiese sido distinto, con más alegría. No solamente hay que caerle a Arturo. Es más fácil sacar a uno que a 30 jugadores, pero nosotros estamos aquí para hacer lo mejor, representando una camiseta, que para mí es la más grande de Colombia. Ya está bueno, hay que hacerlo dentro del campo, nos estamos preparando para conseguir los resultados que sostengan al entrenador”, expresó el ariete.

“Tenemos que respaldar el trabajo de Reyes. Me gusta cómo trabaja. En las redes sociales se dicen muchas cosas, cada quien opina de su manera. Nosotros debemos enfocarnos en sacar los resultados. Esto es de todos, de entrenador y jugadores. Arturo Reyes trata de sacar la mejor nómina y casi el 90% del plantel ha jugado. Nosotros jugamos al fútbol no con una presión, sino con la responsabilidad de jugar con la camiseta del club más grande de Colombia”, complementó.

No obstante, el futbolista, que lleva un gol en esta Liga, aseguró que no está del todo preocupado por el arranque del equipo, puesto que están generando ocasiones para anotar en los partidos.