“La presión es pa’ los fríjoles”: Brayan León

“Me he sentido muy cómodo desde que llegué a Junior, la idea es pelear un puesto. Esperemos que de la mejor manera se pueda lograr. Pereira quedó a un lado y eso terminó bien. Le agradezco mucho a la hinchada e institución, acá me he sentido muy bien, me han atendido bien, me he acoplado al grupo y espero siga así”, manifestó.

“La presión es para los frijoles, debemos mantener la calma. Pereira está bien, la presión era mínima y después fue máxima. Fue una experiencia, pero ahora estoy en Junior. La presión la mantengo a un lado”, añadió el futbolista.

El delantero bolivarense aseguró que jugará “donde lo necesiten” y que los números individuales que se ha puesto acá en el ‘Tiburón’ son “privados”.

“Vengo a jugar donde me necesiten, lo puedo hacer por fuera y por dentro. Me siento cómodo en cualquier posición. Los números que me he propuesto son míos, son privados. Sobre el modelo de juego y dónde me siento cómodo, estaré donde me necesite el profesor, sea por la banda o de delantero. Mi posición es de '9' y me siento cómodo ahí”, comentó el jugador.