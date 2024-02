“Hay que mejorar la concentración cuando entramos en el segundo tiempo”

“El cambio obedece a que ellos estaban sumando muchos jugadores por banda. A nosotros no nos estaba alcanzando con los jugadores que teníamos para copar lo ancho del campo. ‘Cariaco’ es un jugador que siempre recibe a espaldas de los mediocampistas de ellos. Nosotros necesitábamos un hombre que nos ayudara a que el campo se hiciera no tan ancho para nosotros, hicimos un tres en la mitad con Bocanegra por la izquierda, Hómer por el medio, Didier por derecha, más los extremos y ahí intentamos tapar las bandas que ellos tenían. Terminamos haciendo méritos para sumar acá”, señaló.

Por último, Arturo Reyes llenó de elogios a Carlos Darwin Quintero, quien fue la gran figura del Deportivo Pereira anotando dos goles.

“Él está en un gran nivel, es muy desequilibrante. Ellos juegan con un 4-4-2, pero tienen dos jugadores arriba que no son atacantes. Son difíciles de tomar, hicieron un gran trabajo. Me quedo con todo el esfuerzo que hizo el equipo, con un resultado que se nos escapó de las manos. En el primer tiempo hicimos una diferencia de dos goles, no lo pudimos mantener en esos 10 minutos del segundo tiempo. Nos duele no haber podido sumar los tres puntos, pero el equipo viene dando muestras de mejoría y tenemos un partido importantísimo el próximo fin de semana”, concluyó.