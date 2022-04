“Me quedé mudo cuando me dijeron que iba de titular”: Gutiérrez

Está viviendo un sueño y lo sabe. Lo ha luchado “toda su vida” y por eso trató de dar lo mejor de sí en su primer partido con el equipo profesional de Junior.

Ánderson Gutiérrez fue uno de los juveniles de la sub-20 que recibieron la confianza y la oportunidad de hacer parte de una convocatoria del cuadro rojiblanco. Pero no simplemente integró la lista de 18 futbolistas citados para enfrentar a Independiente Santa Fe, el pasado miércoles en el Metropolitano, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Colombia, sino que tuvo la posibilidad de ser titular.

“Agradecido con Dios por esa bonita oportunidad. Somos pocos los afortunados que tenemos el privilegio de debutar con Junior, con un equipo tan grande, de la Costa, el equipo de mis amores, el de mi familia. La sensación es única. No tengo palabras para explicarlo. Es algo que había trabajado toda mi vida, siempre lo soñé, pero no pensé que iba a llegar tan pronto. Yo sabía que me estaba jugando el todo por el todo, por mi futuro, el de mi familia. Contento, porque a pesar de ser mi primer juego pude hacer las cosas bien y el grupo está contento por el trabajo que hice”, le contó el futbolista categoría 2002 a EL HERALDO.

Aunque Juan Cruz había avisado que iba a rotar mucho su nómina ante los capitalinos, nadie tenía en sus planes que le brindaría la chance a algunos muchachos de las inferiores. Ni el mismo extremo lo sabía, tan solo se enteró un día antes del partido en un entrenamiento con el equipo en la sede deportiva Adelita de Char.

“Dos días antes entrené con el equipo sub-20, con toda la actitud, motivado, como siempre y el profesor Kelvin Niño me comentó a mí y a los otros inscritos con el plantel profesional que existía la posibilidad de que pudieran convocar a uno, a dos o a tres, que entrenáramos con toda el martes con el equipo profesional y que nos preparáramos, que se hiciera la voluntad de Dios y con fe por todo lo que se ha hecho. Cuando llegué a la sede deportiva me encontré con la sorpresa de que el profe (Juan Cruz Real) había escogido tres jugadores y que yo estaba entre ellos. Que iba de titular sí me lo habían comentado algunos jugadores como que ‘ey, párale bola, vas de titular’, pero yo me hacía el de oídos sordos, porque pensé que no era real, que solo entraría unos 5, 10 o 15 minutos, pero el profe se me acercó me dijo: ‘te entrego toda mi confianza, la del cuerpo técnico, la de los jugadores, has venido entrenando bien, ponlo en manos de Dios y todo te va a salir bien’”, relató el joven deportista.

“Yo solamente miré a los ojos al profesor y me quedé mudo. Él me dijo que me entendía porque había sido jugador, que disfrutara, que fuera feliz y que aprovechara esta experiencia, que me dio Dios, con humildad, y que siguiera trabajando”, agregó.

El atacante, que es oriundo de Baranoa, no anotó gol, pero es como si lo hubiese hecho porque gracias a un muy buen pase de él, Miguel Ángel Borja anotó el primer tanto en la victoria 2-1 ante los ‘Cardenales’.

“Era algo que no creía. Yo miré al técnico y él me dijo: ‘corré, disfrútalo, que también es tuyo’. Cuando yo corrí adonde estaba Miguel, él se giró y me dijo: ‘grande, papito, grande’. Me dio un abrazo y me dio la confianza, como todos los compañeros que me felicitaron. Estoy contento por todo lo hecho”, manifestó Gutiérrez.

“No estaba planeado jugar 45 minutos, sí me entregó unas tareas con Miguel. Nos dijo que debíamos neutralizar el juego de ellos que era Carlos Sánchez, porque era su equilibrio para salir jugando, que lo hiciéramos sentir incómodo para que el equipo rival no se sintiera con confianza en el campo de juego”, añadió.

Ánderson, quien está en las divisiones menores del equipo desde 2020, aseguró que todos los futbolistas del plantel le hablaron antes del juego, sin embargo, Borja fue quien lo ayudó a superar esa emoción que tenía dentro del campo.

“Miguel me ayudó muchísimo y más cuando estuve en esos momentos que me distraje y me dejé llevar de la emoción. Siempre me dijo que respirara, que lo estaba haciendo bien, eso fue como al minuto 3 o 4, y al minuto 6 con 40 segundos, recibo el balón, controlé, Esparragoza me dice que tranquilo, que estaba solo, y giré. Miguel me hizo el movimiento y le tiré el pase. Antes de que pateara yo sabía que iba a ser gol porque es un goleador. Cuando vi que ese balón entró, me quedé sin palabras y solo supe mirar al técnico”, apuntó el joven.

“Todos me felicitaron. Desde la cabeza que es el profe Juan Cruz Real hasta los vigilantes. Todos me hablaron, Viera, Hinestroza, Fuentes, Giraldo, Albornoz, todo el plantel, todos me brindaron su confianza. Didier Moreno me habló mucho antes del partido. Yo estaba muy emocionado al inicio, se me iba la cabeza y me desconcentraba, pero Miguel me decía: ‘tranquilo, respira, muévete para acá’ y eso hizo que me relajara más”, complementó.

La emoción que tuvo por la concentración también fue compartida por sus compañeros en el hotel, los cuales lo hicieron cumplir con la tradicional ‘novatada’, en la que le cortaron el cabello a él y a los otros dos juveniles citados, Esteban Mercado y Humberto González.

“La idea fue puntualmente de Wálmer Pacheco, fue el que organizó todo, compró la máquina y buscó a la gente. En la cena previa al partido nos hizo bailar, cantar y demás. Todo esto fue bonito porque eso llena al grupo de alegría, de entusiasmo. Nosotros estamos felices y sé que mis compañeros también por lo que vivimos”, expresó el extremo, que puede jugar como delantero.

“Al principio querían que saliéramos a jugar así con el corte que nos hicieron, pero el profe nos dijo que no jugáramos así, que nos pasáramos toda la cero mejor. Pero nos escondieron la máquina un rato, eso fue una risa más. Luego ya nos prestaron la máquina y entre los tres nos terminamos de quitar el corte. Esto lo porto con orgullo, porque es un privilegio que nosotros tenemos”, añadió.