América 2, Junior 0: esto ya es ridículo

Otro mamarracho. Nuevo papelón. Junior sigue protagonizando actuaciones vergonzosas y hundiéndose en la tabla de posiciones de la Liga I. Anoche, con un estado físico deprimente, perdió 2-0 ante América, en el estadio Pascual Guerrero, de Cali, en partido pendiente la séptima jornada.

Junior no fue a esconderse a Cali. ‘El Bolillo’ Gómez apostó por un onceno con jugadores ofensivos y la disposición del colectivo dentro del campo estuvo lejos de ser conservadora.

Los rojiblancos estaban ordenados y bien parados, con posesión del balón, pero sin la resolución afinada en el último tramo de las jugadas. Tocando con precisión y de forma progresiva, con Léider Berdugo como iniciador y Luis González y Vladimir Hernández con sorpresivos desmarques, avanzaba hasta el borde del área, donde faltaba el pase-gol, el centro ideal, el remate, la contundencia de la que ha carecido en lo que va de la competencia.

‘Cariaco’ falló varias veces en la toma de decisiones al momento de intentar redondear las faenas colectivas. Se dificultó demasiado la estocada final.

Brayan León, que empezó con mucha movilidad y mostrándose como una opción de pase, no atinó a aprovechar un buen centro-gol que le mandó Wálmer Pacheco desde la derecha después de una destacada posesión de la pelota.

El delantero bolivarense después se vio incómodo con su hombro izquierdo, una molestia que ha tenido desde el partido contra Equidad y que pareciera complicarle las brazadas para correr y la lucha cuerpo a cuerpo por el balón.

Las intenciones de Junior fueron alternadas con los ataques del América, que se filtraba por la banda derecha (izquierda rojiblanca), donde Edwin Herrera padecía con el extremo convertido en lateral, Esneyder Mena, quien se juntaba con éxito con Andrés Sarmiento, Adrián Ramos o Carlos Darwin Quintero, el que se le asociara.

Quintero, que viene demostrando que todavía tiene cartuchos por quemar, fue un dolor de cabeza por cualquier zona de la cancha por la que surgió. Su habilidad y calidad generó más de un susto en el área de Viera. Sobre todo en los últimos diez minutos de la etapa inicial, cuando apareció con más asiduidad.

Para la duda y la polémica quedó una clara mano de Edwin Velasco, lateral americano. En la repetición daba la impresión que fue en el área, el VAR la revisó y le explicó al árbitro Carlos Ortega que fue afuera.

En el segundo tiempo, América salió más intenso y decidido en busca del gol de la ventaja. Quintero se creció y hacía trizas a los jugadores de Junior, que empezaron a verse desgastados y sin garbo, otra situación que ha sido costumbre en los períodos complementarios del equipo rojiblanco de este año.

En una de sus incursiones individuales, Quintero dejó viendo un chispero a Pacheco con un amague, y eludió a Didier Moreno, quien le cometió falta. El árbitro no la sancionó, pero después el VAR le avisó que había penalti.

Adrián Ramos ejecutó el penalti, Viera rechazó y el rebote le quedó en bandeja al delantero, que no desaprovechó la segunda oportunidad.

Un 1-0 que sentenció el juego. Junior se desinfló mucho más y cometió un par de pifias vergonzosas, de Estupiñán y Scarpeta, que derivaron el gol de Facundo Suárez.

Se veía venir. Ya Didier Moreno había protagonizado un festival de ‘bloopers’ y ‘regalos’ que los escarlatas despilfarraron.

Moreno y sus compañeros deambulaban en la cancha, entregados, resignados. ‘Bolillo’ Gómez también porque demoró para hacer cambios. Quizá no confiaba en ninguna de las alternativas que tenía en la banca. Comprensible. La verdad es que no había soluciones en la cancha ni entre los emergentes, el grupo no se pellizca, no reacciona. Esto ya es ridículo.

MINUTO A MINUTO

8. Buena tocata de Junior y centro-gol rasante de Wálmer Pacheco que Brayan León logra interceptar.

23. Bloqueo salvador de Scarpeta ante remate frontal de Carlos Darwin Quintero tras centro de Mena.

38. Cabezazo de García por encima del travesaño de Viera.

40. Autohabilitación de Quintero y remate por arriba del larguero.

41. Viera rescata una bola que se iba colando en su portería tras cabezazo de Facundo Suárez que pegó en la espalda de Edwin Herrera.

SEGUNDO TIEMPO

53. Viera rechaza fortísimo zapatazo de Sarmiento.

54. Falta de Didier Moreno sobre Quintero.

58. Gol de América. Adrián Ramos ejecuta el penalti a la mano derecha de Viera, quien adivina la dirección del balón y lo rechaza, pero el rebote le quedó servido al atacante y marcó.

64. Disparo de Ramos que ataja Viera.

85. Gol de América. Doble pifia de Junior. Primero Estupiñán se resbala tratando de ir en busca del balón. Scarpeta intenta rechazar y también falla. El esférico se va englobado hacia Suárez, que aprovecha y vence a Viera con un cabezazo a un costado.

90+1. Riflazo de Hinestroza que atajó el guardameta. Bacca ganó el rebote y se lo cedió a Vladimir que pateó fuerte, pero Diego Novoa se interpuso.