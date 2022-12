Alejandro Char deja en el aire que Daniel Mantilla podría jugar en Junior

“¿Lo de Mantilla es un hecho o no?”, fue la pregunta que lanzó el ex alcalde de Barranquilla cuando le preguntaron qué le faltaba al equipo para la próxima temporada.

El futbolista santandereano estuvo en los planes de los ‘Tiburones’ hace varias semanas, pero después las negociaciones se enfriaron. No obstante, el periodista José González Figueroa, que goza de credibilidad, trinó hace un par de días que Mantilla se encontraba en Barranquilla negociando su llegada al club tiburón.

No se había escuchado más nada al respecto hasta ahora que Alejandro Char deja en el aire su nombre. “Creo que hace falta alguien así”, dijo el ex candidato presidencial antes de superar la nube de periodistas y entrar al gimnasio ‘Wake Up, rehabilitación funcional y ejercicio’, sin decir más nada.