Westcol vuelve a crear polémica por comentario discriminatorio

“Cuando no tienen nada bueno que aportar en la sociedad, hacen este tipo de tuits para generar visibilidad”, “No entiendo cómo personas cómo este tipo se convierten en influenciadores de una nueva generación. Lo único que está en mis manos es enseñarle a mi hijo que tipo de personas no las debería seguir” y “Aún no me explico cómo personas replican, siguen y hasta endiosan a este tipo de personas”, fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación.

Westcol no se ha pronunciado sobre el tema y a algunos de sus seguidores ya les preocupa que este tipo de declaraciones por parte del ‘streamer’ se han vuelto frecuentes.