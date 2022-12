Perro le hizo pataleta a su dueño para que lo dejara jugar y se volvió viral

Otro fenómeno viral se ha desarrollado en la red social TikTok, esta vez sobre un canino que le ruega a su dueño que lo deje jugar un poco más al aire libre.

El clip se ha popularizado por la actitud del perrito que, con gestos y una actitud de aparente tristeza, se tira al suelo y se queda ahí cuando ve que ya tiene que devolverse a casa.

Sin embargo, cuando le mencionan que puede seguir jugando, este se levanta de inmediato en una actitud que cientos de usuarios de la plataforma tildaron de tierna.

En el clip se puede escuchar cuando los dueños le piden al canino que se levante y vaya camino a casa con ellos: "Vamos por acá, al parque", le dice, y este de inmediato se levanta, pero al ver que era mentira, nuevamente, termina postrado en el suelo.

El clip, que tiene más de 23 millones de reproducciones, también ha sido criticado por diversos otros usuarios que critican al dueño por tratar al perro como un "bebé".

"Yo cuando estoy pisteando y me quieren llevar"; "Claro ejemplo del no me voy, me llevan"; "Haz una ruta circular con la que llegues a casa por otro camino, así no lo asocia con irte a casa", son algunos de los comentarios en la famosa publicación viral.