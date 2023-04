Bad Bunny homenajeó a Shakira durante su presentación en Coachella

Pero eso no fue todo, el intérprete de 'Me Porto Bonito' no se olvidó de los artistas que ponen el alto la escencia de ser latino al rededor del mundo y compartió retratos de autores del peso de Soda Estereo, Selena, Vicente Fernández, Celia Cruz y estrellas más actuales como Romeo Santos, Thalía, Maluma y la barranquillera Shakira.

Tras el homenaje, las redes sociales explotaron con comentarios positivos para Bad Bunny, entre ellos los hechos por perfiles de seguidores de Shakira, los cuales lograron captar el momento en el que su imagen se adueñó de la vista de todos los asistentes a Coachella.