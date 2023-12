Novia dijo “no acepto” en plena boda en Córdoba: “Primero mis hijos”

Jesica Avilés decidió desahogarse y explicar las razones por las que no quiso casarse con su prometido. Aseguró que su negativa tuvo que ver con la mala relación que mantiene con su suegro y que estaría afectando a sus hijos.

“El papá no está de acuerdo con esto. El papá de Santiago me mintió. Me dijo que su papá estaba súper feliz, que la boda la había pagado el papá”, señaló la novia.

Agregó: “Él se deja mandar por el papá, así no me caso. ¡Cómo trató a mis hijas cuando llegué! Primero mis hijos, te lo dije. Vine porque me encontré con esto fue ahora aquí ¡Aquí! Si lo sé, no vengo”.

Se hizo viral un video de una boda fallida en Chinú, Córdoba. Cuando la notaria le preguntó a la novia Jesica Avilez que si se quería casar con Santiago Restrepo, esta dijo que no. El novio se negó a pagar la fiesta y les tocó hacer “vaca” a los amigos. pic.twitter.com/IjXVqX1x5q — Nidia Serrano (@NidiaSerrano) December 19, 2023

La notaria rápidamente anunció la cancelación del matrimonio y se marchó del lugar. Sin embargo, los invitados tuvieron que quedarse por más tiempo para ayudar a cubrir los gastos del evento, según afirmó una de las asistentes en un video.