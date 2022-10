Viajaron a Barranquilla desde Bucaramanga para conocer a Valdiri y los ignoró

Todo iba bien cuando, hasta hace cinco días, aseguraron que llegaron a la capital del Atlántico y no tuvieron respuesta de Valdiri ni Saruma, a quienes les pedirían su atención para un encuentro presencial, en el que les solicitarían que fueran sus padrinos de boda.

Al respecto, ambos se pronunciaron en sus historias de Instagram: "No queríamos ni que nos dieran plata ni una boda gratis. Queríamos que fueran nuestros padrinos y pare de contar, porque no queríamos dar lástima. Lo que están diciendo de Valdiri y Saruma no tiene nada que ver con nosotros".

Por su parte, en días anteriores Andrea Valdiri hizo referencia a los seguidores que intentaban encontrarse con ella cuando se encontraba en su casa de descanso.

“Yo trato de colaborarles, en mi cabaña es lugar de descanso, no se pongan en riesgo, no hagan cosas por mí, les llega a pasar algo, uno no sabe. Son locuras que hace la gente, no se tomen el trabajo de ir porque van a perder la ida, es mi hogar de descanso, quiero que lo respeten, no hagan locuras”, dijo Valdiri en redes.