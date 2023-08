Video del calamar ‘vampiro del infierno’ causa furor en TikTok

Ahora bien, esto último no ha evitado que los usuarios en redes expresen el temor que les genera observar una criatura tan poco usual en el mar. Algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación de TikTok son: “todavía no puedo entender cómo se ve”, “es bastante extraterrestre”, “no me gusta, me da miedo”.

Aunque también se pueden encontrar reacciones de internautas más sorprendidos, en el buen sentido, del tipo: “es un poco feo, pero lindo, me encanta”, “siempre he pensado que parecen linternas encantadas” y “¡Ángel de Mar, por favor!”.

Y es que, tal como varios otros usuarios han dicho, este ejemplar es toda una maravilla de la naturaleza, más aún si se tiene en cuenta que, entre todas sus curiosidades, este cefalópodo tiene los ojos más grandes de todo el reino animal en proporción con su cuerpo, según el centro de investigación ‘Monterey Bay Aquarium’.