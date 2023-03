El curioso incidente que le pasó de Sheyla García mientras comía

García comentó que tuvo un accidente mientras comía, se partió un diente y le tocó ir al odontólogo para que le ayudara con el percance.

En un video, en el cual la Ocañera ocultaba su dentadura, explicó lo que le pasó: “se me partió un diente y no sé por qué. Y yo no voy a salir mueca en ‘Saque Largo’, peleando y que se me viera el mueco. ¿Dándole esa papaya a esos hombres? Obvio no. No voy a mostrar, pero ahorita sí les muestro como quede”.