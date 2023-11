Imitadora de Shakira en Yo me llamo llora en su última presentación

Ante esto, muchos navegantes digitales se volcaron a la página oficial del programa concurso, la cual tiene más de 440.000 seguidores, para mostrar su inconformismo, luego de ver el desempeño de la imitadora de Shakira.

“Aún no logro entender que tiene que ver su vida personal con el concurso”, “La peor temporada”, “En realidad he tratado de verle un parecido a Shakira, pero no tiene la voz de Shakira, desafina y cuando baila se ahoga”, “Solo por el rating. Ridiculez, no baila, le tiene miedo al agitarse. No tiene el color de la voz”, fueron algunas de las críticas de los seguidores del formato musical.