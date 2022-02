¿Por qué Chocoramo es tendencia en Twitter?

Tras el video, que se hizo viral, se sumaron reacciones y memes sobre el tradicional pudín. En la discusión, muchos usuarios lo defendieron a capa y espada: “El Chocoramo es sagrado, debería estar en el escudo de Colombia y todo”, “Con el Chocoramo no se metan”, “Reglas de oro en Colombia: 1. No se habla de Bruno 2. Falcao le cae bien a todos 3. No se metan con el Chocoramo”, escribieron.

La verdad es que el Chocorramo está sobrevalorado. Qué cosa tan fea. — Johana Fuentes M. (@JohaFuentes) February 3, 2022

Por qué están atacando el chocorramo??? Me voy a muerte por él, con el que sea! — la flaca (@LaDeLosSoles) February 3, 2022

Mientras tanto, otros usuarios aseguraron que “está sobrevalorado”: “El Chocoramo sí es torta seca. Ya que ustedes tengan un vínculo sentimental ahí de la infancia pues listo”, “El Chocoramo si está sobrevalorado, pero feo no es. Medíquense”, “De la pelea del Chocoramo, solo tengo para decir, que es más rico el Chocoso”, dijeron algunos internautas.