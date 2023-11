Mujer contó en TikTok cómo sobrevive conectada al tomacorriente

Sofía Hart muestra en sus videos cómo es su vida con el dispositivo y explica que cuando está dentro de su casa debe mantener el DAVI conectado a la energía eléctrica, por lo que en todo momento está enchufado a un tomacorriente. Mientras que para salir de su residencia debe percatarse de que las baterías del aparato estén cargadas lo suficiente y llevar otras de repuesto, ya que si deja de funcionar ella muere. “Funciono con pilas”, expresó en una de sus publicaciones.

"Me quedo sin pilas, literalmente, y no tengo pulso. Estoy conectada a un dispositivo llamado DAVI que bombea hacia el lado izquierdo de mi corazón. Me sometí a una cirugía a corazón abierto a finales de noviembre para implantar el dispositivo que está dentro de mí y que básicamente abraza mi corazón", detalló.