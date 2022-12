¿Criar pomeranias? La curiosa estrategia del influencer Misael Fabelo

El empresario y altruista cubano Misael Fabelo mejor conocido en las redes sociales como whitepoms305, quien actualmente radica en Miami, Florida habló sobre los Pomerania.

“El interés por los Pomerania surgió desde muy pequeño, al ver que brindaban felicidad a muchas personas por sus características y su belleza natural, y hace más de 18 años, estoy dándole felicidad y armonía a personas con cáncer, que sufren de depresión, familias y niños”.

Del nombre de whitepoms305, Misael explicó “surge en abreviar el nombre de white como blanco poms como pomerania y 305 como el área, código, dónde radico en la ciudad de Miami, Florida”.

@whitepoms305 es especialista en entrenar este tipo de mascotas exóticas y muchas personas lo buscan para que les ayuden a encontrar un nuevo hogar para esos perritos que las familias ya no lo pueden tener.

De alguna anécdota, Misael Fabelo contó “he tenido muchas, pero les puedo contar una que me ha dejado impactado, en una ocasión una señora me contactó para tener un perrito porque era el sueño de su hijo quien tenía cáncer, se me llenó el corazón cuando pude rescatar a la mascota, vacunarla, entrenarla y finalmente dársela en adopción como regalo, esa fue la historia más linda de mi vida, porque la mamá del muchacho no sabía cómo agradecerme, eso no tiene precio”.

Al hablar de la raza Pomerania, @whitepoms305 explicó “es una raza muy bonita, peluda, exótica y sobre todo son mascotas que duran más de 15 años de edad, son fieles a un solo dueño”. “El Pomerania es el animal más inteligente que a partir de sus dos meses de edad ya empieza a hacer uso de conciencia, es una mascota que no solo llenará de amor tu hogar, si no que será como un sueño hecho realidad, es algo que impactará tu vida y la de tu familia por su belleza, inteligencia y fidelidad incondicional”. “La compatibilidad de los Pomerania con otras mascotas o con otras personas es 100 por ciento segura, no son agresivos, son muy tranquilos y por eso pueden convivir con cualquier otro animal o persona aun estando adultos, si por algún motivo los cambian de hogar se adaptan fácilmente, son muy flexibles”.

Para terminar, Misael Fabelo expuso “nuestro equipo de @whitepoms305 brinda servicios de entrenamiento para personas que ocupan no solo un Pomerania, sino consejos de cómo pueden cuidarlos; también rescatamos animales, los cuales están en las calles y les buscamos hogares; les educamos todas las personas que ya tienen esta raza como pueden cuidarlos de forma correcta para que duren muchos años de vida”.

Misael es considerado el entrenador de pomerania por excelencia de artistas e influencer, ganándose la confianza de grandes celebridades como: Lenier Mesa, La Chiqui Bombón, Ismary Ulloa, Gente de Zona, La Dura, Jacob Forever, Mili Alemán, Leoni Torres, Gardenia Design, Alex Otaola, Dayran Perdomo, Mauro El Código Secreto, Nayer, entre muchos otros.

“Del mismo modo les brindamos ayuda a esos lugares que ocupan animales como los shelters y las compañías de rescate, que siempre existen personas como nosotros que vamos a ayudar no tan solo a las mascotas, sino a que los familiares sean felices y que le den el mismo bienestar a esa personita de cuatro patas”, concluyó.

