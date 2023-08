La Liendra habla sobre pelea con Nicolás Arrieta: “él estaba drogado”

Afirmó que Nicolás Arrieta estaba bajo los efectos de alguna droga y por eso tuvo ese comportamiento violento durante el evento.

“Lo de ayer no me representa para nada, no estoy feliz con eso, nos falta mucha cultura a la hora de hacer eventos, no pensé y no sabía con quién estaba peleando, ese man estaba súper soplado, él estaba súper drogado, no sabía dónde estaba, tuvo que drogarse, aliarse con los del evento y cogerme a traición para tocarme la cara”, sostuvo.