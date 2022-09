Joven que se colgó de un Transmilenio contó la razón de la pelea con su novia

En la grabación se escucha a la chica, quien permanecía dentro del vehículo, diciendo “¿Por qué me tiene que robar a mí?” al joven que estaba del otro lado de la puerta haciendo una maniobra sumamente peligrosa.

Ante esto, varios internautas opinaron que este era una claro ejemplo de las llamadas “relaciones tóxicas” y juzgaron a ambos jóvenes por sus comportamientos. Sin embargo, en ese momento no se sabían las causas de la discusión.

Este martes el protagonista del video apareció entregando su versión de los hechos, aclarando que no se trató de un robo, sino de una pelea con su pareja sentimental.

“Me monté desde (la estación) Ciudad Jardín como hasta la Primera de Mayo. Yo le quité el celular y le vi una conversación con un muchacho, esa conversación no me gustó”, dijo el joven, revelando la causa de la discusión.

También confesó que la relación amorosa ya se dio por terminada.

“Al final le entregué todo y no le quité nada. Éramos pareja, yo qué le iba a quitar. No me acuerdo cómo me monté, parecía el Hombre Araña. A pesar de que suene mi nombre en todos lados, mi humildad nunca se va a ir”, agregó.