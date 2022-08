“Tuve 16 hijos y todos se olvidaron de mí”: el desgarrador relato de abuelita

Según cuenta, el familiar que la acompaña con más frecuencia es uno de sus nietos, quien tiene 23 años, pero que no le ofrece el interés necesario: “Él vende canastas y me deja algo de dinero, pero él está mal de la cabeza, es adicto al alcohol y no pasa aquí más que algunas horas”.

Para sobrevivir, la mujer se dedica a la venta de tejidos en manteles al costado de una carretera en México, pero cada día se le dificulta más el trabajo, debido a que su vista ya cae ante el inevitable estrago de una ceguera que es cada vez más profunda.

“El día que yo me muera ellos me van a enterrar, mejor aquí me muero como quiera ya estoy cerca del panteón, mi hija dice que va pedir apoyo del pueblo, así es mi vida”, añadió mirando a cámara con melancolía.