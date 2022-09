Usuarios reportan caída de Instagram

De acuerdo a downdetector, una página web que infroma sobre el estado de diversas aplicaciones y sitios en la red, más de 16 mil usuarios han reportado alguna falla en la apliacción y asegura que se viene presentando desde las 12:44 p.m (ET).

User reports indicate Instagram is having problems since 12:44 PM EDT. https://t.co/lXKoHvl1HO RT if you're also having problems #Instagramdown