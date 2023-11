Él es el creador de ‘Mi primera chamba’, canción en tendencia en TikTok

"Una vez subí el contenido, en un día o dos, ya estaba cerca del millón de visualizaciones nuevamente. Dejé eso a un lado y comencé a notar que la gente lo estaba usando en videos sobre experiencias laborales. Al revisar el hashtag, ya existía uno llamado 'mi primera chamba' con cerca de un millón de visualizaciones", detalló para el medio citado.

A pesar de la rápida viralización de su canción, otros comenzaron a reclamar crédito como los verdaderos creadores.

"Subí la canción a TikTok y luego me la eliminaron, diciendo que infringía derechos de autor. No tengo mucha información sobre quién lo hizo, y cada vez que intento volver a subirla, me notifican sobre problemas de derechos de autor", comentó Ignacio a RCN Radio.