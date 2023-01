Bobby Medina, un influencer que ha hecho de la moda su punto de partida

La moda no hace distinciones de géneros y si una prenda te hace sentir cómodo, símplemente póntela, es el mensaje de Bobby Medina, quien con una base de seguidores de más de 43 mil personas en redes sociales es uno de los influencers de estilo de vida más importantes de México.

“La ropa o los accesorios, cualquier cosa que nos podamos poner encima, no tiene género y son ideas arcaicas de que la moda es para mujeres o que cierto accesorio en un hombre se ve mal mientras que en una mujer se ve bien”, señaló en entrevista.

Nacido en Acapulco, Guerrero, pero residente de Ciudad de México por 11 años, Bobby Medina afirmó que siempre trata de dar el mensaje que cuando uno está cómodo con uno mismo, las cosas salen bien, mientras que cuando uno no se siente cómodo, las cosas salen mal, es lo primero que uno transmite. “Lo más importante es saber que la masculinidad no se define por lo que traes puesto, sino de muchos otros factores. La ropa está hecha para personas y todos somos personas”, indicó.

Su carrera como influencer de moda tuvo sus orígenes en su preparación académica como publicista y sus primeras experiencias como redactor en una revista de moda.

“Eventualmente la vida me llevó a escribir de moda y en ese momento hace unos 7 años nos empezaron a pedir que encontráramos a creadores de contenido de moda para hombre y nos dimos cuenta que no había muchos, entonces en ese momento me dije por qué no empezar redes y hablar de estos temas de los que no se hablaba tanto”, contó.

Fue así como detectó la oportunidad de crear contenido de moda en un país como México donde este tema siempre ha tenido un contexto muy femenino, por lo que dejó su empleo y decidió dedicarse a sus redes sociales para aplicar sus conocimientos en relaciones públicas y publicidad.

“La verdad es que siempre he sido alguien a quien le encanta la moda, y sabía que aunque no trabajara en algo relacionado a la moda, mi sueldo me lo iba a gastar en moda, el crear contenido fue muy natural para mí en ese aspecto porque al final de cuentas viéndolo en retrospectiva yo siempre he creado contenido, a la mejor no tenía una audiencia pero seguía haciendo mis fotitos y cuidando lo que me ponía y eligiendo qué llevar para cualquier evento, como una fiesta de cumpleaños o una alfombra roja”, detalló.

Se considera muy afortunado en haber logrado construir una pequeña comunidad de gente que realmente le interesa el tema.

“Hoy en día ya es un espectro más amplio y un tema de estilo de vida donde ya no solo entra la moda, hablamos también de cuidados para la piel, el mundo de la belleza, recomendaciones de lugares, y este tipo de cuestiones”, comentó.

Su comunidad de seguidores, consideró, se fue formando sola y todos los días crece poco a poco, lo que le hace sentirse muy afortunado por tener seguidores que lo han acompañado por muchos años.

“Es muy interesante porque mi trabajo de publirrelacionista o de marketing es un poco ver el otro lado de los creadores de contenido, al ser esa persona que contrata creadores de contenidos para las marcas, eso me permite generar un espectro más amplio de la industria, de cómo funciona y de cómo puedes cumplir con ambas”, explicó.

En cuanto a plataformas, actualmente se dedica a crear contenidos para Instagram y, desde hace un par de meses usa TikTok.

“Son dos formatos distintos, antes todos querían la foto, pero hoy en día todo es en video, entonces ha sido un proceso de adaptación y hoy en día ya disfruto mucho hacerlo, no terminaba de entenderle como cualquier persona de mi edad”, confesó.

El proceso que sigue para la creación de contenido trata de ser natural y espontáneo. “Yo soy mi mejor fotógrafo y mi mejor stylist, trato que todo venga de este lado”.

“Sí tengo personas que de pronto me echan la mano para ciertos videos, ciertas campañas y ciertas fotos, pero creo que tener un equipo de producción muy profesional pierde un poco la intención del creador del contenido”, detalló.

En cuanto a las colaboraciones que ha realizado con distintas marcas, consideró que cualquiera de ellas es un halago al trabajo de crear contenido.

“Un ejemplo peculiar es Liverpool porque nunca voy a olvidar que fue la primera marca nacional y grande que confió en mi contenido hace ya seis o siete años aunque a la mejor no tenía los números que necesitaban, pero empezamos a hacer cosas juntos para ver a donde llegábamos”, señaló.

Hoy en día se considera el más feliz de poder ser parte de los proyectos de Liverpool, con quienes ha realizado colaboraciones de moda y de decoración. “Para mí siempre van a ser esa primera marca que confió en mí y que de cierta forma me abrió muchas puertas con muchas marcas. Si una marca ve que estás colaborando con otra, pues ya les da un sentido de seguridad”, agregó.

Otras marcas con las que ha tenido colaboraciones son Sunglass Hut y Clinique. “Esto ha sido un viaje muy inesperado, no había forma de haber podido anticipar que iba a crear contenido. Espero seguir creando contenido y seguir solidificando mi comunidad y seguir hablando de estos temas que aunque a muchas personas les pueda parecer superficiales, son temas que no se hablan lo suficiente, me encantaría seguir haciendo lo que estoy haciendo y a ver a dónde nos lleva el destino”, comentó.

Instagram: https://www.instagram.com/bobbymedinas TikTok: https://www.tiktok.com/@elbobbymedinas