Las redes sociales pueden ser algo peligrosas para los menores de edad que quizá quieran imitar conductas o hacer retos que ven en las diferentes plataformas.

Esto le pasó a Caidan Blackstone un niño de 9 años, de Pittsburgh, Pensilvania, que quiso replicar una receta que vio en TikTok, pero lamentablemente no salió como él pensaba.

Christina Blackstone, madre del pequeño, se puso a realizar junto a él la receta que vio en tendencia en la red social llamada ‘uvas caramelizadas’, donde utilizan un dulce Jolly Rancher derretido como cobertura.

El diario estadounidense 'CBS News' contó que todo inició como lo esperaban, pues buscaron todos los ingredientes que pedían para hacer realidad la receta. Incluso, Christina pensó que sería algo inofensivo.

Empezaron a utilizar el caramelo derretido para cubrir las uvas y así crear una capa dura. Sin embargo, la madre al sacar el recipiente donde tenía el caramelo del microondas para que se calentara, se le resbaló y todo el caramelo caliente le cayó en la mano a Caidan.

Como es de esperarse el caramelo se empezó a endurecer en la piel del niño, por lo que la madre no sabía qué hacer. Igualmente, ella empezó a estirarlo aunque le estaba quitando la piel.

Luego la madre llevó al pequeño Hospital West Penn, donde el doctor Ariel Aballay, jefe de la unidad de quemaduras, señaló que estaba bien que le haya quitado el caramelo pues si no se lo retiraba la quemada sería de tercer grado y se le hubieran afectados los nervios de la mano.

Asimismo, el doctor señaló que en las últimas tres semanas, han tratado a cuatro personas tras tener contacto con el caramelo.

“Sentí una enorme culpa como madre por pensar que era una buena opción. Estaba completamente en shock cuando ocurrió. Lo oí gritar y pensé: 'Oh no, esto es horrible'', describió la situación Christina, sin embargo, no pasó a mayores y el pequeño se recupera.