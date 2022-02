“Yo sueño con el tren del Caribe”: David Barguil

Sobre el Caribe advierte Barguil que “hay que dar una lucha para que el servicio de energía eléctrica no siga subiendo, y para eso he propuesto un fondo con recursos del Ministerio de Minas, de los fondos de minas, de las regalías directas de alcaldes de capitales y gobernadores y del fondo regional, y con ese cheque podemos hacer las obras de infraestructura y que no suba la tarifa”. Así mismo, manifiesta el aspirante del conservatismo: “Me sueño con hacer el tren del Caribe, un tren que salga desde Montería, pase por Sincelejo, llegue a Cartagena, conecte con Barranquilla, salga a Santa Marta y tenga una línea hacia Riohacha y otra hacia Valledupar”

Indicó que desea plantear una industria nacional de fertilizantes e insumos, industria hecho en Colombia, que abarate esos costos, y quiere que esas primeras fábricas estén en el Caribe. “Hoy compartimos con Alex Char la lucha de que un hombre del Caribe llegue a la Presidencia de este país”.