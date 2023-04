Veeduría del Partido Liberal pidió abrir investigación contra Dolcey Torres

Frente a este anuncio, el representante atlanticense, se defendió y explicó que como fue suscrito por la mayoría de la bancada Liberal de la Cámara de Representantes en un comunicado emitido este miércoles 26 de abril, la posición del partido frente a esta iniciativa no ha sido fijada en conjunto con la bancada de la Cámara, ni ha sido sometida a votación alguna que se entienda vinculante, el cual es el procedimiento que según los estatutos es el correcto para que se pueda hablar de una decisión de bancada.

Asimismo aseguró que, “respetamos las opiniones personales del Director Nacional del Partido Liberal frente a este y otros proyectos, pero resaltamos que estatutariamente estas no pueden ser entendidas como decisiones vinculantes de bancada”.

Además, se refirió a las acusaciones presentadas por el veedor nacional del partido, Rodrigo Llano, y enfatizó en que “no hemos emitido ningún voto violatorio de las instrucciones de bancada, primero porque no ha habido tal instrucción, y segundo, porque el proyecto de reforma a la salud no ha llegado a plenaria, único espacio donde los representantes liberales que no somos miembros de la Comisión Séptima podríamos emitir un voto frente al mismo”.

Por último concluyó que, “todas mis actuaciones han sido consecuentes no solo con mis convicciones y principios, sino con el respaldo que públicamente manifesté al hoy presidente Gustavo Petro cuando era candidato presidencial, actuando bajo la libertad que los congresistas electos del Partido Liberal tuvimos para escoger al candidato que mejor representara los ideales liberales”.

Cabe resaltar que, frente a estas posturas de los que han sido considerados como los “liberales rebeldes”, el presidente Gustavo Petro se pronunció y aseveró que, “dada la libertad de voto otorgada a los miembros del Partido Liberal para apoyar campañas presidenciales, estos dos representantes liberales apoyaron mi campaña presidencial y mi programa inscrito oficialmente. Quitarle sus derechos políticos es una violación de la Convención Americana”.