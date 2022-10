Tributaria inicia su trámite en medio de preocupaciones de los gremios

“Cuando uno asocia la reforma tributaria con el anuncio de detener la dinámica de exploración en el país, es decir, no suscribir nuevos contratos de exploración, no hay un incentivo para invertir en Colombia. Me atrevo a decir que es una partida de defunción por adelantado para las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el país por parte de los privados”, indicó.

Ecopetrol también sentirá el impacto de esta situación y entre los más afectados estarán los accionistas independientes.

Lloreda dijo que los colombianos estarán viendo en unos cinco años el impacto de la pérdida de la autosuficiencia energética con mayores precios de electricidad, gas y combustibles.

Además, recordó que el Gobierno recibirá el próximo año aportes por $24 billones adicionales solo por los mayores precios internacionales del petróleo. En total los aportes del sector suman cerca de $54 billones.

Debate a fondo. El Consejo Gremial Nacional llama la atención sobre la necesidad de dar un debate suficiente al proyecto de ley de reforma tributaria no solo en el Congreso de la República, sino ante la opinión pública.