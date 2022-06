“Repudiamos el manejo que se le está dando a la muerte de nuestra hija”

“Nosotros no hablamos mal de nadie, no permitimos que se haga campaña sucia, por lo cual consideramos que el mensaje referente al secuestro y muerte de nuestra hija requiere respeto hacia la víctima, respeto hacia los que sufrimos la pérdida, y perdón y comprensión hacia los secuestradores que me quitaron a mi hija buscando únicamente dinero”, expresó.

“Repudiamos de manera categórica el manejo que se está dando a la muerte de nuestra hija y hago un llamado a Colombia entera para que diga ¡No más violencia ni en las calles, ni en las redes sociales! Los colombianos estamos cansados de tanto odio. Merecemos y queremos paz”, concluyó.