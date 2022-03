“Usted es el de Uribe versión 2022”: Fajardo a ‘Fico’ Gutiérrez

“Colombia no va a seguir por el camino que viene, este es un pésimo gobierno que no va a tener continuidad, es un gobierno responsable de los malestares graves que tiene nuestro país y Federico es el candidato de ellos y por ahí no va a llegar (a la Presidencia), por más apoyo que tenga y por más maquillajes que se pongan”, agregó.

Gutiérrez se mostró “sorprendido” con las declaraciones de Fajardo y lo calificó de “mezquino y mal amigo”.

“Me sorprende escuchar a Sergio porque me parece más mezquino, me parece arrogante, me parece mal amigo. Si alguien apoyó a Sergio cuando fue alcalde fui yo y Sergio sabe que yo siempre he sido el mismo y lo apoyé mucho y no me arrepiento de eso”, expresó ‘Fico’.