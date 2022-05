“Quemar” es que ya Fajardo no tiene posibilidades: senadora Zuleta

“Todas las reuniones que realizamos nosotros las transmitimos en vivo, no ocultamos nada, siempre publicamos nuestras reuniones. Es importante el contexto de la reunión, uno de los participantes me pregunta sobre cuándo vamos a publicar las denuncias sobre Federico Gutiérrez, que conocimos mientras era alcalde de Medellín. Además, a lo que se refiere la persona es que Fajardo ya no tiene ninguna posibilidad electoral en el lenguaje político. En el argot político se usa la palabra quemar para aquellas personas que no se han hecho elegir con los votos de la ciudadanía”, dijo Zuleta.

Añadió que la expresión es clara con respecto a que Fajardo ya no le compite a Gustavo Petro y a Federico Gutiérrez.

“La expresión ‘quemar’ se refiere a que perdió las elecciones, ese es el contexto. Se refiere a que ya no tiene posibilidades de participar en esa contienda (Elecciones presidenciales 2022) que se está definiendo entre Federico Gutiérrez y el candidato de nosotros”, mencionó.