Senado dice no a moción de censura contra el ministro de Defensa

El martes de la semana pasada múltiples críticas se escucharon contra el funcionario.

El senador Jota Pe Hernández, de la Alianza Verde, advirtió que "el Gobierno está permitiendo el debilitamiento de nuestra fuerza pública, tanto militares, como policías y fuerzas armadas".

De hecho, ese debate terminó en pelea entre Hernández y María José Pizarro, del Pacto Histórico, debido a que el citante acusó al Gobierno de haber acordado con la guerrilla y las disidencias unas reglas que permitían el reclutamiento de menores pero lo hizo mostrando un video de alias Mayimbú, dado de baja durante el mandato de Iván Duque.

Velázquez, acto seguido, desmintió a Hernández, quien se enfureció y arreció los ataques contra el petrismo. Lo que a su vez hizo que Pizarro, también negociadora de paz con el ELN, le dijera que comportaba como un “perro rabioso”.

"Me trata de perro rabioso, qué bueno, que Colombia la vea, que pide respeto, la que no la respeta", respondió Hernández.

La senadora manifestó que le parecía innecesario pararse al frente del ministro "a decirle que es cínico, que es un mentiroso. (...) El señor senador, respete un poco, cuando deje de enfurecerse, cuando lo dejen en evidencia, cuando deje de reaccionar como un perro rabioso cuando lo dejan en evidencia (...). No deja hablar. Es imposible hablar así".

En las redes sociales, Hernández retomó: "Pizarro, que tanto habla de respeto y que tanto se victimiza, me trata de animal y de perro cuando afirmo que a nuestros militares los están matando y que el ministro miente. No es la primera vez que nos insulta, lo hace en secreto y luego sale en público a tildarme de machismo".

La senadora contestó: "Si esto no es violencia política ¿qué es? Me violenta y no es la primera vez. No se atreve con los hombres porque lo que no soporta es que una mujer lo confronte. Es un misógino de la derecha ultra radical colombiana".

El ministro, al defenderse, argumentó que "según una encuesta de Cifras y Conceptos el nivel de confianza de los jóvenes en el Ejército aumentó en un 16% y en la Policía Nacional un 9%. Esta es la favorabilidad más alta registrada en los últimos 4 años"..