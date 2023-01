Sectores critican respuestas de la ministra de Minas

El exsenador y excandidato presidencial Jorge Robledo escribió en Twitter: “Confirmado el carácter fraudulento de las cifras de la ministra de Minas, Irene Vélez, sobre reservas de petróleo y gas. La ministra debe renunciar a su cargo o el presidente Gustavo Petro debe exigirle la renuncia. Le están haciendo un gran daño a Colombia”.

A su vez, el Partido Cambio Radical, tuiteó: “#DeNoCreer. Hoy la ministra Irene Vélez tuvo el descaro de decir: No te sé decir, yo estaba viajando, al responder la pregunta ¿de dónde sacó Petro las cifras de reservas de gas hasta 2037? La fuente es el informe falso de ella, quien estaba en ese viaje con Petro. Vergonzoso”.

Entre tanto, el exsenador y excandidato presidencial cristiano John Milton Rodríguez propuso al presidente de Ecopetrol como candidato a ministro de Minas: “ministra Irene Vélez, la única solución viable

para superar la crisis insostenible del Minenergía es su inmediata renuncia. Entre muchos competentes que hay, el presidente de @Ecopetrol_SA, Felipe Bayon, sería un excelente ministro”.

La ambientalista Brigitte Baptiste se pronunció en un foro de la revista capitalina Semana: “No hay necesidad de salir corriendo como las gallinas, porque Colombia está en una posición privilegiada al punto que la razón principal de la transición energética en Colombia no es ambiental, es de eficiencia energética, de mejoramiento de los procesos, y realmente siendo un país que no es emisor, no tiene que concentrar su esfuerzo de política ambiental en ese tema”.