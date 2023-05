Segundo ‘strike’ del debate de la reforma laboral

Afirmó que la reforma está viva, pidió: "No satanicemos la reforma por favor" y expuso que "no se ha abierto el debate todavía, así que nadie puede decir que no tengamos los votos de la reforma laboral".

Y frente al inicio del segundo debate de la reforma a la salud previsto para este jueves en la plenaria de la Cámara, luego de que el articulado hubiese salido en su mayor parte indemne de la Séptima, Escaf se mostró optimista: "El ambiente para mañana de la reforma a la salud es saludable, todo ese malestar ya fue reparado en la Comisión Séptima y llega a la plenaria más clara y estamos seguros de que las reformas se van a dar concertadas para todos los colombianos".