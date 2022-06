‘Roy-video’, la guerra sucia que estremece las presidenciales

Ataque al centro

En otro se ve a Roy Barreras, en presencia del candidato a la Presidencia Gustavo Petro, hablando de lo que sería la estrategia política del Pacto Histórico para debilitar al centro en las pasadas elecciones de primera vuelta presidencial.

El senador electo del Pacto inicia afirmando que la prioridad era “pensar tácticamente si hay que dividir o no el centro. Si es que sirve de algo coger al abandonado de Fajardo y traerlo o más bien nos vamos de frente contra Alejandro Gaviria”.

Barreras asegura en este sentido que en una próxima reunión “se definirán los roles de cada cual”. Además pide que “preparen contradicciones, si es que eso resulta útil”, recalca.

El senador afirmó en esta reunión que la estrategia debía ser atacar a Fajardo y a Gaviria, quienes representaban una gran amenaza para Petro.

“Tenemos dos cosas por hacer”, continúa Barreras, “dividir ese centro más y hacer que Fajardo –que tampoco es confiable– pueda sobrevivir para que divida la votación del centro, inclusive tratar de salvar a Fajardo y presionarlo para que acepte la invitación de Petro de hacer una competencia con los otros, o todo lo contrario, porque lo de Fajardo también es una amenaza. Es decir, Fajardo tampoco nadie confía en él”.

“Si no es esa la estrategia, lo que tenemos que definir es irnos al ataque contra Alejandro Gaviria”.Barreras reconoció que no podía ser Petro quien lo atacara. “Pues no lo puede tratar mal Petro, pero yo sí y el que se sume también”, afirmó.

En otra reunión quedó sobre la mesa un presunto pacto que se habría sellado con Germán Vargas Lleras y el líder del Pacto Histórico para que Cambio Radical no apoyara la candidatura de Fico.

Contra el sector financiero

En una reunión del partido político, el congresista Barrera dijo que la compañía Supergiros “ayudó en la primera vuelta” y que estaría interesada en una reunión con Petro para hablar sobre “cómo acabar con el monopolio del sistema financiero”, por lo que la empresa podría otorgar a la campaña otro aporte de “500 millones de pesos”.

Sin embargo, la empresa Supergiros negó “tajantemente” haber apoyado económicamente la campaña de Petro. “Supergiros rechaza esa alusión hecha por Roy Barreras. La empresa no apoya, no ha apoyado, ni apoyará económicamente a campaña política alguna”, se lee en el comunicado.

“no hay nada ilegal”. El senador Roy Barreras se pronunció ante el escándalo y manifestó que en el video no se habla de nada ilegal y señaló que lo grave en el hecho es que la campaña política fue víctima de “chuzadas”.

“Lo que resulta obvio es que la campaña presidencial nuestra ha sido espiada, infiltrada y chuzada, lo que es un delito. Han grabado ilegalmente la privacidad de reuniones estratégicas, que ocurren en cualquier campaña presidencial”, dijo el senador en diálogo con Blu radio.

De acuerdo con Barreras esta grabación busca desprestigiar la campaña del Pacto Histórico, debido a las cifras obtenidas según las encuestas por el candidato Petro.

Pedirán a la Fiscalía y a la CIDH que investigue el caso de interceptación. Además aseguró que en las grabaciones no hay ni un insulto ni un agravio en contra de los demás candidatos.