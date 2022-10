“Hemos aprobado las reformas en el tiempo previsto”

Y pese al cáncer en el tracto digestivo que le fue hallado, Barreras no ha dejado de asistir a las sesiones del Congreso, y según él “los tiempos históricos que atravesamos” lo impulsan a seguir trabajando.

“La vida debe tener propósito para que valga la pena luchar por ella y no hay mayor propósito que el mandato popular del cambio. Colombia merece ser una sociedad más justa, tenemos el líder más comprometido con la justicia social”, dijo, y les pidió a los ministros: “Ayúdenle al presidente a ejecutar su visión de justicia social y ambiental (...). Esa tarea me entusiasma y me emociona y me da energía todos los días para pararme allá en ese atril a ayudar a empujar las reformas”.