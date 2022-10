Ley de Orden Público: el arranque de la paz total

La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, cuestionó en EL HERALDO que “lo que causa mucha curiosidad de esta ley son los ‘micos’ que le meten: ¿Qué tiene que ver con esta ley en su naturaleza acabar con el servicio militar e inventarse el servicio social? Eso es darle contentillo a quienes quieren que les firmen, me parece que ahí no tiene la naturaleza del espíritu de la norma. Y además es de rango constitucional, o sea que esta ley estaría siendo inexequible, porque no cabe reformar un artículo de la Constitución con una ley ordinaria”.

Así mismo, critica la legisladora opositora “el afán por meter a las disidencias: ellos te prohíben cambiar una coma al acuerdo de paz, y ahora sí vale violar el acuerdo, porque ellos dicen que es todo o nada, paz total, o entran todos o no entra nadie”.

Y advirtió en este sentido Cabal: “Quiero saber cómo va a quedar la ley en la conciliación, porque habían dicho que tenían que pagar cárcel efectiva los disidentes”.