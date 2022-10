“Insisto en inconveniencia de declaraciones que generan incertidumbres”: Roy

Barreras respondió a unas declaraciones de la ministra de Agricultura, Cecilia López, en la que insinuó que los parlamentarios del Pacto Histórico “actúan como si pertenecieran a la oposición”.

“Ellos ya no son oposición, son parte del Gobierno. Se les han dado unas opciones que a mí me sorprenden. Muchos de los proyectos se concilian con ellos. Miércoles, eso no lo había visto en otro Gobierno (…) nos va a tumbar es la izquierda, no la derecha”. dijo la ministra en diálogo con ‘Blu Radio’.