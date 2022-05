“No conozco a ‘Calzones’, nunca me he reunido con él”: Rodrigo Lara Sánchez

“Estuve en el eje cafetero, donde tuve contacto con muchas personas, pero no lo tengo presente ni me he sentado a hablar de algún tema ilegal o parecido. No tengo ni idea, no lo conozco. Jamás me he prestado para ese tema”, dijo.

Por último Rodrigo Lara hizo una invitación para que las campañas presidenciales no se conviertan en un debate de amenazas para querer desprestigiar a los contrincantes.

“Hago un llamado a bajarle el tono al debate, a hablar de las ideas. A evitar este tipo de acusaciones. A veces sin ningún tipo de soporte se busca enlodar el nombre de alguien. Aquí hay campañas muy bien dirigidas en este tema. Que lo que busca acabar con la credibilidad y la honra de uno. Ya lo hicieron con mi papá”, enfatizó.