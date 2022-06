Rodolfo aclara que no se ha reunido con Vargas Lleras

Quiero aclarar que no he tenido ninguna reunión con el doctor Vargas Lleras y tampoco le he ofrecido algún puesto en la presidencia. Lo que dije en el vídeo fue una respuesta a lo que me pregunta Eva. Lo digo una vez más: mi única alianza es con el pueblo colombiano. — Ing Rodolfo Hernandez! (@ingrodolfohdez) June 14, 2022

"Quiero aclarar que no he tenido ninguna reunión con el doctor Vargas Lleras y tampoco le he ofrecido algún puesto en la presidencia. Lo que dije en el vídeo fue una respuesta a lo que me pregunta Eva. Lo digo una vez más: mi única alianza es con el pueblo colombiano", 'trinó'.